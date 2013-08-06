ПАОК прибыл в Харьков - на матче с «Металлистом» ожидают аншлаг

Греческая команда “ПАОК” (Салоники) прибыла в Харьков для участия в квалификационном матче Лиги Чемпионов с украинским клубом “Металлист” вопреки распространенной накануне в печати информации о том, что из-за возможных санкций к «Металлисту» после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне «ПАОК» не прилетит в Харьков.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист».

«Они приземлились в 11.34. Все нормально», - подчеркнули в «Металлисте».

В пресс-службе клуба также обратили внимание на то, что пресс-конференция главного тренера клуба «ПАОК» состоится сегодня в 18:00 на стадионе «Металлист», а открытая для СМИ тренировка футболистов греческой команды – в 18:30.

В пресс-службе сообщили, что на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между «Металлистом» и «ПАОК», который состоится 7 августа, уже реализовано 38155 билетов при общей вместимости стадиона 40003 места.

«На данное время определенное количество билетов остались в броне, и их появление в кассах стадиона возможно утром в день матча», - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», который состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным. CAS применил ряд дисциплинарных и финансовых санкций к игрокам и руководству ФК «Металлист» и ФК «Карпаты».

После этого в печати появилась информация о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) изучит решение CAS по делу «Металлиста» и рассмотрит возможность допуска харьковского клуба к участию в розыгрыше Лиги Чемпионов 2013-2014 годов.

Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матча «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Игорю Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.