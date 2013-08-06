Уволился главный тренер донецкого «Металлурга»

Юрий Максимов покидает пост главного тренера донецкого футбольного клуба «Металлург».

Об этом сообщил генеральный директор клуба Евгений Гайдук в интервью клубной пресс-службе.

В частности, Гайдук заявил: "В футболе все определяет результат. Наша команда, к сожалению, неудачно начала сезон как на внутренней арене, так и в Лиге Европы. Руководители ФК "Металлург" (Донецк) тщательно проанализировали выступление команды в новом сезоне. Переговорив с наставником команды Юрием Максимовым, было принято взаимное решение о досрочном разрыве контракта с главным тренером "Металлурга".

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Также Гайдук отметил: "Это решение взвешенное. Мы все хотим, чтобы донецкий "Металлург" был сильнее и постоянно радовал своих почитателей. Отмечу, что Юрий Максимов старался в своей работе привнести что-то новое. Минувший сезон был неплохим для нашей команды и итоговое 5-е место это подтверждает. ФК "Металлург" (Донецк) благодарит Юрия Максимова за то время, которое он тренировал нашу команду. В памяти болельщиков останутся яркие, запоминающиеся победы. Мы желаем Юрию Вильевичу успехов в дальнейшей тренерской карьере".

К предстоящему матчу в Лиге Европы команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Владимир Пятенко.

Как сообщал УНИАН, 8 августа "Металлург" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против албанского "Кукеса". Первый матч в Тиране завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.