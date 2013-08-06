Две украинские теннисистки вошли в мировой Top-100

Как сообщает официальный сайт WTA, в ТОР-100 рейтинга присутствует еще одна украинка - Леся Цуренко, которая за неделю поднялась с 61-го на 60-е место.

Места во второй сотне рейтинга занимают пять украинских теннисисток: Марина Заневская потеряла один пункт и опустилась на 117-ю строчку; Надежда Киченок сохранила 125-ю позицию; Екатерина Козлова взлетела на 17 позиций и расположилась на 177-й строчке рейтинга; Ольга Савчук переместилась со 180-й позиции на 179-ю, а Юлия Бейгельзимер – со 187-й на 182-ю.

Лидирует в мировом рейтинге, как и прежде, американка Серена Уильямс. Второй ракеткой мира стала белоруска Виктория Азаренко, обойдя россиянку Марию Шарапову. Австралийка Саманта Стосур, выигравшая турнир в Карлсбаде (США), поднялась с 13-го на 11-е место. ТОП-20 замкнула словачка Доминика Цибулкова, поднявшись с 21-й позиции.