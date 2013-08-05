«Металлист» еще могут исключить из нынешней Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос правомерности участия харьковского "Металлиста" в Лиге чемпионов сезона-2013/2014, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе УЕФА.

Как известно, спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 2 августа вынес решение о дисквалификации шести бывших игроков футбольного клуба "Карпаты" (Львов) на три года по делу о договорном матче в 2008 году. Матч между "Карпатами" и харьковским "Металлистом" состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой "Металлиста" со счетом 4:0.

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"УЕФА принял к сведению решение CAS. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит вопрос участия "Металлиста" в Лиге чемпионов сезона-2013/2014, основываясь на регламенте турнира", - говорится в заявлении УЕФА.