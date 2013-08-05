Сборная Украины по пляжному футболу сыграет в финале Евролиги

Как сообщает официальный сайт соревнований, на счету сборной Украины 9 очков в шести проведенных матчах, при разнице мячей "+13".

Вместе с тем, занявшие 9-11 места команды Беларуси, Германии и Румынии набрали всего по 3 балла, а аутсайдер турнира - французы, и вовсе проиграли все свои матчи - 0.

Финал Евро-2013 пройдёт в 80 километрах от Барселоны (Испания), на побережье Средиземного моря, в городке Тореденбрара.

В борьбе за статус сильнейшей команды в пляжном футболе в Европе в группе А сойдутся команды Испании, России, Нидерландов и Италии. В группе B померяются силами команды Португалии, Польши, Швейцарии и Украины.

Наша команда последовательно сыграет со сборными Польши (8 августа), Швейцарии (9 августа) и Португалии (10 августа). Финальный матч, в котором сойдутся победители групп, состоится 11 августа.