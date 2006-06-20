Тренер сборной Саудовской Аравии: Украина продемонстрировала неземной футбол

4:0 в матче с Саудовской Аравией– долгожданный праздник, который наконец пожаловал и на нашу улицу.

Маркос Пакета, главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу, заявил: "Мы шокированы таким поражением. Вопреки нашим ожиданиям, Украина продемонстрировала неземной футбол. Уверен, если бы наши сегодняшние соперники так же вдохновенно играли с испанцами, от команды Арагонеса не осталось и мокрого места".

ICTV