Тренер сборной Саудовской Аравии: Украина продемонстрировала неземной футбол
11:02, 20 июня 2006Спорт
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Бразилец шокирован
4:0 в матче с Саудовской Аравией– долгожданный праздник, который наконец пожаловал и на нашу улицу.
Маркос Пакета, главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу, заявил: "Мы шокированы таким поражением. Вопреки нашим ожиданиям, Украина продемонстрировала неземной футбол. Уверен, если бы наши сегодняшние соперники так же вдохновенно играли с испанцами, от команды Арагонеса не осталось и мокрого места".
ICTV
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