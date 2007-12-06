Блохин подал в отставку

Наставник сборной Украины Олег Блохин подал прошение об отставке со всем тренерским штабом.

В данный момент этот вопрос обсуждается Исполкомом ФФУ. По информации Football.ua - возражений не последует.

На вопрос про причины этого решения Олег Владимирович ответил так: "Особо я распространяться не буду, но если говорить в целом, то причинам в том, что я исчерпал себя в сборной. Готов встретиться со своим преемником и предоставить ему всю необходимую информацию".

Один из членов Исполкома задал Блохину вопрос: "А если мы не примем вашу отставку, то вы готовы на диалог? Может надо взять "творческий отпуск"?

Ответ Блохина: "Я вам не девочка, чтобы меня уговаривать. Решение принято и менять его я не собираюсь. Правильное оно или нет - покажет время".