В Аргентине футбольным фанам запретили болеть на выезде

Первые две недели сезона будут действовать также ограничения, позволяющие присутствие на матчах только болельщиков, принадлежащих к клубам, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

К таким жестким мерам АFA была вынужденна прибегнуть, чтобы понизить уровень насилия на футбольных матчах.

Между тем ассоциация признала, что столкновения могут возникать также и между членами футбольных клубов, и подчеркнула, что насилие — это проблема всего общества, а не только футбольных фанатов.

Как пишет AFP, 4 августа первые матчи прошли без серьезных проблем.