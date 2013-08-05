В Аргентине футбольным фанам запретили болеть на выезде
08:16, 05 августа 2013Спорт
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В Аргентине футбольная ассоциация (AFA) с начала нового сезона запретила болельщикам клубов присутствовать на выездных матчах.
В Аргентине пытаются решить проблему насилия на стадионах / Фото: sovsport.ru
Первые две недели сезона будут действовать также ограничения, позволяющие присутствие на матчах только болельщиков, принадлежащих к клубам, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
К таким жестким мерам АFA была вынужденна прибегнуть, чтобы понизить уровень насилия на футбольных матчах.
Между тем ассоциация признала, что столкновения могут возникать также и между членами футбольных клубов, и подчеркнула, что насилие — это проблема всего общества, а не только футбольных фанатов.
Как пишет AFP, 4 августа первые матчи прошли без серьезных проблем.
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