В Аргентине футбольным фанам запретили болеть на выезде

08:16, 05 августа 2013
Спорт
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В Аргентине футбольная ассоциация (AFA) с начала нового сезона запретила болельщикам клубов присутствовать на выездных матчах.

В Аргентине пытаются решить проблему насилия на стадионах / Фото: sovsport.ru

Первые две недели сезона будут действовать также ограничения, позволяющие присутствие на матчах только болельщиков, принадлежащих к клубам, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

К таким жестким мерам АFA была вынужденна прибегнуть, чтобы понизить уровень насилия на футбольных матчах. 

Между тем ассоциация признала, что столкновения могут возникать также и между членами футбольных клубов, и подчеркнула, что насилие — это проблема всего общества, а не только футбольных фанатов.

Как пишет AFP, 4 августа первые матчи прошли без серьезных проблем.

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