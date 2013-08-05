Украинские дефлимпийцы завоевали 88 медалей на Играх в Софии

Украинская сборная на летних Дефлимпийских играх в Софии завоевала 88 медалей, 21 из которых - золотая, 30 серебряных и 37 бронзовых медалей, и заняла второе место в неофициальном медальном зачете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины, ХХІІ летние Дефлимпийские игры проходили с 25 июля по 4 августа 2013 года в г. София (Болгария).

Рекордно большая команда России, в составе которой был 321 спортсмен, получила первое место на Дефлимпиаде-2013 (67 золотых, 52 серебряных, 58 бронзовых наград).

Третье место - у команды Кореи (19 золотых, 11 серебряных, 12 бронзовых наград).

В состав украинской сборной входит 191 спортсмен.

Подготовка спортсменов осуществлялась в Национальном центре паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов в г.Евпатория.

Команда возвращается в Украину в понедельник. Торжественная церемония встречи национальной дефлимпийской сборной команды начнется в 18.00, в аэропорту «Борисполь», терминал F.