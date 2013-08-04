Луческу отметил «великолепное судейство»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции подвел итог игры с «Динамо»:

- Сегодня получилась очень зрелищная и содержательная игра. Была большая интенсивность на протяжении всех 90 минут. Мы одержали хорошую победу за счет того, что очень грамотно сыграли игроки. Особо хотелось бы подчеркнуть, что мы играли против лучшего «Динамо» за последние годы.

Как я и предсказывал, «Динамо» строило игру за счет своей мощи. Мы выиграли за счет хорошей организации, техники владения мячом игроками. Благодаря этому много моментов создали и много реализовали. Правда, Срна попал в штангу.

Наконец, оборона хорошо разобралась против сильных игроков нападения соперника.

Особо отметил бы также великолепное судейство. Арбитр прерывал игру тогда, когда нужно. Держал нити игры в своих руках, давал возможность играть, не злоупотреблял. Отсудил очень хорошо, никаких претензий быть не может.

На реплику о том, что Блохина судейство, мягко говоря, не впечатлило, Луческу заметил:

- Мы выиграли у нас свой анализ судейства, они проиграли – у них свой. Главное – никто не травмировался, все здоровые ушли с поля. Не вижу никаких замечаний по судейству, но также понимаю Блохина. Наверное, он большего ожидал от своих игроков

Также Мистер немного пожурил своих болельщиков:

- Атмосфера на игре была потрясающей. Спасибо всем зрителям, которые за нас болели. Вместе с тем, хотел бы отметить то, что никак не красит наших болельщиков – файер-шоу. Оно нам не только не помогло, а наоборот – очень помешало. Обычно я игроков прошу нагнетать обстановку после забитых голов, а тут это совсем некстати сделали болельщики. Таким образом, они помогли сопернику остыть, прийти в себя, пауза была нам не на руку. А если бы это возникло в Лиге чемпионов? У нас были бы очень большие проблемы с УЕФА.