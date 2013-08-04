«Шахтер» обыграл «Динамо» в Донецке

Добрый день! Начинаем онлайн трансляцию центрального матча 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором встречаются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Стали известны составы команд.

"Шахтер": 32. Каниболоцкий, 33. Срна (к), 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук, 3. Хюбшман, 24. Гречишкин, 20. Дуглас Коста, 29. Алекс Тейшейра, 28. Тайсон, 9. Луис Адриано. (Запасные: 30. Пятов, 95. Соболь, 38. Кривцов, 8. Фред, 6. Степаненко, 11. Эдуардо, 99. Майкон)

"Динамо": 35. Коваль, 2. Данило Силва, 3. Селин, 4. Велозу, 10. Ярмоленко (к), 20. Гусев, 25. Аруна, 33. Тремулинас, 34. Хачериди, 85. Мбокани, 90. Беланда. (Запасные: 1. Шовковский, 6. Драгович, 7. Ленс, 9. Безус, 11. Идейе, 16. Сидорчук, 99. Дуду)

"Донбасс-Арена" заполнена до отказа, что неудивительно

1. Матч начался!

2. 1:0 Гол забил Дарио Срна. Красивый удар со штрафного, после того как нарушил правила Бенуа Тремулинас

3. Игра не возобновляется. Файер-шоу фанов "Шахтера" превратило поле "Донбасс-арены" в одну сплошную дымовую завесу

4. Киевляне вновь грубо ошиблись в обороне и Алекс Тейшейра едва не забил второй гол в ворота киевлян после паса Тайсона

7. "Динамо" вяло пытается атаковать. Хозяева поля активно прессингуют соперника

8. 1:1. Гол забил Юнес Беланда. Основную роль в затяжной атаке киевлян, начатой Олегом Гусевым, сыграл Демьерси Мбокани, оставивший не у дел сразу трех игроков соперника

10. "Динамо" владеет мячом, а соответственно и инициативой. Неожиданно богатое на события начало матча, где уже были отрезки с преимуществом как "Шахтера", так и "Динамо"

13. Игра немного успокоилась. Команды пытаются наладить контроль над мячом

15. Кстати, вчерашний матч дублеров "Шахтер" выиграл "в одни ворота" - 3:0. Сегодня эта история уже точно не повторится.

16. Опасная атака горняков, но защитник "Динамо" Евгений Хачериди выбил мяч

18 "Шахтер" продолжает атаковать. Но их атаки выглядят более академичными и позиционными, нежели скоростными и силовыми

22 Ошибка вратаря "Динамо" Коваля едва не привела к опасному моменту. Аут в пользу "Шахтера"

24. Алекс Тейшейра после отличного паса из глубины поля крайне неудачно пробил по воротам - мимо

27. Мяч практически не задерживается в центре, но действительно острых моментов не может создать ни одна из команд

29. Поражает спокойствие игроков обеих команд. В том же матче Объединенного турнира "Динамо" - "Спартак" страсти кипели еще какие

31. Череда мелких стычек. Арбитр покав ограничивается усными внушениями игрокам обеих команд.

34. Первая желтая карточка. Александр Кучер получил скорее не за то, что задержал руками Мбокани, а за разговоры с арбитром

36. Олег Блохин также своеобразно вступил в игру, поприветствовав капитана "Шахтера" Срну и предложив тому успокоится

39. Срна завершал опасную атаку "Шахтера", но пробил неудачно. Коваль легко забрал мяч

41. "Шахтер" продолжает опасно атаковать. На этот раз момент загубил неудачными действиями Вячеслав Шевчук

44. Концовка тайма проходит в чересчур спокойной обстановке, как для такого матча. Команды явно не хотят рисковать

45. Вторая желтая карточка в матче - Лукман Аруна сбил Тейшейру. Опасный штрафной у ворот "Динамо"

45+2. Срна на этот раз попал в штангу.

45+3. Опасный удар Тремулинаса, но Каниболоцкий уверенно взял мяч

ПЕРЕРЫВ 1:1. Пока счет полностью отражает содержание абсолютно равной игры

В перерыве телеканал "Футбол" развлекает стильной рекламой одной известной марки пива под песню "Вышел в степь широкую парень молодой" в исполнении болельщиков "Шахтера". Прикольно...

46. НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ

49. Первый опасный момент после перерыва. Лукман Аруна бил с убойной позиции, но вратарь отлично видел направление удара и легко взял мяч

51. Двухходовка Тайсон - Шевчук приводит к угловому у ворот "Динамо"

52. ГОЛ - 2:1

52. Трехходовка Срна - Тайсон - Эдуардо завершается красивым и точным ударом Эдуардо. В обороне "Динамо" грубо ошибся Данило Силва

53. Продолжение матча вновь задерживается из-за файер-шоу фанов "Шахтера"

55. "Шахтер" продолжает атаковать, не давая "Динамо" возможности быстро выровнять игру

56. Желтая карточка Ярмоленко, сбившему Тайсону и отмахнувшемуся от судьи

57. Гусев опано простреливал в штрафную, но защитники "Шахтера" сыграли внимательно

58. В ответной атаке "Шахтера" Эдуардо опасно столкнулся с вратарем Ковалем. Возникла потасовка, страсти на поле накаляются

60. Желтые карточки получили Хачериди и Адриано

61. Опасно бил Дуглас Коста, но защитники "Динамо" заблокировали удар

63. Аруна опасно столкнулся с Кучером, игрок "Шахтера" держится за лицо

64. 52660 болельщиков присутствует на стадионе

65. Соперники очень часто нарушают правила из-за чего игра разбилась на эпизоды

67. Мбокани напоролся на соперника в чужой штрафной. Судья не только не назначил пенальти, но и усмотрел нарушение правил в действиях динамовца

69. Градус игры резко возрос. Идет очень нервная игра с взаимной грубостью

70. Опасная атака "Динамо", но Ярмоленко пробил прямо во вратаря

73. Замена в "Шахтере". Фред вышел вместо Косты

74. Опасная атака "Шахтера". Адриано в падении пробил выше ворот

75. Мбокани получил желтую карточку за срыв атаки "Шахтера". Грубо сбил Срну

76. "Шахтер" довел атаку до ума, но Эдуардо пробил мимо ворот

78. Тайсон в борьбе нанес опасную травму Ярмоленко. Злого умысла не было, динамичный момент

79. Замена в Динамо. Роман Безус вышел вместо Андрея Ярмоленко. Видимо, травма оказалась тяжелой

81. Опасная атака "Динамо", но защитники разрядили обстановку после ошибки вратаря Каниболоцкого

83. Опасный угловой в исполнении "Динамо" и последовавшая затяжная атака завершилась ударом Ленса - дважды в этом моменте надежно сыграл Каниболоцкий.

85. ГОЛ. 3:1

85. "Шахтер" поймал "Динамо" на контратаке. Быстрая комбинация в шесть пасов через все поле завершилась ударом Алекса Тейшейры под руками вратаря. Коваль не сумел остановить мяч

87. "Динамо" пытается атаковать, но у киевлян мало что получается

89. Штрафной удар на ворота "Шахтера" оказался неопасным, но столкнулись и лежат на газоне сразу три игрока.

90. "Динамо" атакует, но зищитники "Шахтера" на высоте.

90. Арбитр добавил 5 минут.

90+2 Тайсон опасно разыграл штрафной у ворот "Динамо", но тут же упустил мяч за лицевую линию

90+3 Ответную опасную атаку "Динамо" завершал Безус, но удар не получился

МАТЧ ОКОНЧЕН

3:1. Таким образом, "Шахтер" одержал четвертую победу подряд, набрав максимальное количество очков - 12. "Динамо" же теперь отстает от дончан на 5 баллов - 7.

Спасибо за внимание!