Чемпионат мира по легкой атлетике: старые и новые лидеры Украины

10 августа в Москве стартует главное легкоатлетическое событие 2013 года – чемпионат мира. Спустя ровно год после Олимипийских игр в Лондоне зрители и специалисты увидят существенно обновленную элиту в «королевском» виде спорта. Многие, завершив олимпийский цикл, завершили и карьеру. Из тех же, кто продолжил выступления, далеко не все сумели с честью выдержать испытания допинг-контролем. Что же касается сборной Украины, то радует то, что почти все лидеры в строю и готовы бороться за награды второго по значимости соревнования после Олимпиады.

Чемпионаты мира по легкой атлетике проводятся относительно недолго, как для столь древнего и значимого в мире вида спорта, 30 лет – с 1983 года. Первый турнир прошел в Хельсинки и поначалу проходил раз в четыре года (следующие чемпионаты состоялись в 1987 и 1991). Но затем стал проводиться раз в два года. И ровно 20 лет назад, в 1993 году, в немецком Штуттгарте дебютантом соревнований стала сборная независимой Украины.

На «Готлиб Даймлер Стадиум» две бронзовые награды завоевали толкатель ядра Александр Багач и прыгун в длину Виталий Кириленко. Серебро было на счету Ларисы Бережной, также выступавшей в дисциплине прыжки в длину. А первую золотую медаль мировых первенств в истории независимой Украины, что абсолютно справедливо, выиграл прыгун с шестом Сергей Бубка. В Штуттгарте он покорил высоту 6 метров ровно. Таким образом, команда завоевала четыре награды – 1-1-2, заняв 11-е место в общекомандном зачете.

Спустя два года в шведском Гетеборге золотые медали завоевали Сергей Бубка и Инесса Кравец (тройной прыжок), а в 1997 году в Афинах Сергей Бубка стал трехкратным чемпионом мира в составе украинской команды. Напомним также, что спортсмену принадлежит уникальный рекорд, он выиграл первые шесть чемпионатов мира в истории легкой атлетики в одной дисциплине. В 1983, 1987 и 1991-м годах он выигрывал награды в составе сборной СССР.

Чемпионат мира-1997 стал вообще самым успешным в истории украинской сборной. Тогда атлеты завоевали две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награду, замкнув пятерку лучших легкоатлетических держав мира. Впереди нас тогда оказались только сборные США, Германии, Кубы и Кении. Чемпионкой тогда, помимо Бубки, стала Жанна Пинтусевич, выигравшая забег на 200 метров. А вот в самом престижном виде легкоатлетической программы, забеге на 100 м. украинка 0,02 секунды проиграла американке Мэрион Джонс, установившей мировой рекорд.

Всего же за 20 лет выступлений на мировых первенствах Украина завоевала 28 наград – 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. В сводной таблице команда занимает 19 место.

Любопытно, что единственный турнир, на котором не было завоевано ни одной медали, прошел относительно недавно, в 2009-м году. Но результаты чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012 показывают, что скоротечный кризис в украинской легкой атлетике уже преодолен. И на стартующем через неделю мировом первенстве в Москве у нас есть все шансы на новые награды.

На нынешнем турнире выступят почти все сильнейшие атлеты страны, зарекомендовавшие себя как на ЧМ-2011, так и в Лондоне. Два года назад в корейском Дэгу украинцы завоевали две награды. Ольге Саладухе не было равных в тройном прыжке, а в эстафете 4х100 метров бронзовую награду завоевали Олея Повх, Наталья Погребняк, Мария Ремень и Кристина Стуй.

Спустя год в Лондоне Ольга Саладуха поменяла золоту ЧМ на бронзу Игр, а эстафетная команда вновь была третьей. Правда, с одним изменением в составе. Вместо Натальи Погребняк выступала Елизавета Брызгина.

Единственным исключением в этом списке стал автор одной из сенсаций Игр в Лондоне, копьеметатель Александр Пятница. Спортсмен, никогда ранее не показывавший высокие результаты на крупнейших соревнованиях, занявший 29-е место на чемпионате в Дэгу, в Лондоне неожиданно «выстрелил», став вторым. Правда, вслед за громким успехом последовало и горькое разочарование. Серебряный призер Олимпиады получил тяжелую травму – разрыв связок, после которой врачи прогнозировали, что он вообще не сможет возобновить карьеру. Тем не менее, Пятница вылечился и уже в июле выступал на чемпионате мира в Донецке. Но там он занял лишь четвертое место и не выполнил норматив для попадания в состав команды на первенство мира. Правда, он получил специальное приглашение от организаторов ЧМ, и предполагалось, что в Москву спортсмен поедет. Но его последние результаты не дают предпосылок надеяться на успешное выступление, а посему атлет пропустит мировое первенство.

Наконец, главным открытием украинской легкой атлетики в нынешнем сезоне стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко. До 2013-го года он числился исключительно в молодых и перспективных, выигрывая только на юниорском уровне. Бондаренко завоевал бронзу юниорского ЧМ в 2006 году в Пекине, а в 2008-м в польской Быгдоще был уже чемпионом. Также он выиграл и на Универсиаде-2011. А вот на первом для себя взрослом чемпионате мира-2011 он даже не вышел в финал, заняв итоговое 11-е место. Спустя год в Лондоне украинский прыгун разделил восьмое место с еще тремя атлетами.

Карьера Бондаренко на взрослом уровне стремительно пошла вверх с наступлением сезона-2013. Он стал серебряным призером Shanghai Golden Grand Prix и победителем четырех этапов «Бриллиантовой лиги» - в Дохе, Бирмингеме, Лозанне и Лондоне.

Кроме того, на Athletissima (этап Бриллиантовой лиги в Лозанне) он установил национальный рекорд Украины — 241 см, превысив достижение Рудольфа Поварницына, установленное еще в далеком августе 1985 года. Выше Бондаренко за всю историю прыгали только рекордсмен мира кубинец Хавьер Сотомайор, экс-рекордсмен мира Патрик Шёберг, а также повторивший его достижение Игорь Паклин из Кыргызстана. Бондаренко стал первым прыгуном в XXI веке, преодолевшим 241 см (последний раз выше прыгал Сотомайор в 1994 году).

Таким образом, на данный момент Бондаренко является, безусловно, лучшим из действующих прыгунов в высоту. И в Москве, любое место украинца кроме первого, будет расценено как сенсация. Главное, в этом случае, победить собственные нервы. История спорта вообще и легкой атлетики в частности знает огромнейшее количество примеров, когда фавориты оступались в решающий момент. Как Сергей Бубка, выигравший «всего лишь» одну Олимпиаду в карьере из трех, или, хорватская прыгунья в высоту Бланка Власич, проигравшая Олимпиаду-2008 в Пекине…

Всего в составе сборной Украины на московский чемпионат мира едет 61 атлет. Практически все из них, кроме лидеров мирового сезона, завоевали место в составе сборной благодаря успешному выступлению на чемпионате Украины в Донецке. Впрочем, назвать эти результаты успешными можно только на национальном уровне. В контексте предстоящего мирового первенства иначе, как весьма посредственными, их рассматривать нельзя. Безусловно, сборная Украины должна превзойти свой собственный результат ЧМ-2011 (2 медали) и, как минимум, повторить достижение ОИ-2012 (3). Более того, есть все предпосылки говорить о золотой награде. Но, надеяться на хотя бы условный град медалей, как это было в 1997 году, не приходится. Нынешнее поколение легкоатлетов выделяется лишь самородками-одиночками, на общем фоне середняков.

Что касается лучших из лучших – мировых звезд, то они в этом году посетят ЧМ далеко не в самом сильном составе. Причем, вынуждены отказаться от приезда в Москву, в основном, «сливки» мировой легкой атлетики. Так, олимпийская чемпионка в семиборье британка Джессика Эннис-Хилл заявила, что не выступит в Москве, поскольку намерена полностью восстановиться после травмы ахиллового сухожилия. В свою очередь, уже упоминавшаяся двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр по прыжкам в высоту хорватка Бланка Власич пропустит турнир из-за последствий травмы стопы.

Несут потери и хозяева соревнований. Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Валерий Борчин испытывает проблемы с коленом, а чемпионка мира и бронзовый призер Игр в семиборье Татьяна Чернова травмировала ногу на чемпионате России.

Главным же разочарованием для болельщиков всего мира, как это часто случается в последнее время, стали допинг-скандалы в сборных США и Ямайки. В середине июля, в один день стало известно о проблемах сразу в двух сборных, являющихся ведущими в мировой атлетике. 15 июля утром по киевскому времени пришло сообщение из США. Бегун на короткие дистанции Тайсон Гэй, считавшийся вторым в мире по быстроте бега на 100 метров, не сможет принять участие в чемпионате мира. Результат допинг-пробы 30-летнего спортсмена, взятой 16 мая, дал положительный результат. А всего через месяц, когда результат пробы еще не был готов, Гэй пробежал стометровку с лучшим результатом сезона в мире - 9,75 секунды. Как отметил спортсмен, о результатах теста ему сообщили представители антидопингового агентства США – USADA. Как водится в таких случаях, Гэй попытался максимально оправдаться, хоть и не отпирался от того, что факт имел место быть. «Не хочу никого обвинять или обманывать. Я доверился человеку, который меня подвёл. Я не могу назвать вам его имя. В нас, людях, заложено доверять другим людям. Мы обычно так поступаем», — заявил американец. Любопытно, что ранее Гэй никогда не был замешан в допинговых скандалах, хотя выступает на высочайшем уровне давно. А среди спринтеров число попавшихся на допинге традиционно высоко.

Подтверждением этому стало сообщение, пришедшее несколькими часами позже с Ямайки. Экс-рекордсмен мира в беге на 100 метров Асафа Пауэлл и серебряный призер лондонской Олимпиады-2012 в составе эстафеты 4x100 Шерон Симпсон, которых специалисты называли одними из главных фаворитов московского чемпионата, попались на запрещенном препарате оксилофрин. В этом случае, оба в один голос заявляют, что понятия не имеют, каким образом данный препарат оказался в их организме.

«В моих анализах нашли вещество оксилофрин. Я хочу сказать семье, друзьям и прежде всего моим поклонникам по всему миру, что никогда сознательно и умышленно не принимал какие-либо добавки и вещества, которые могли бы нарушить антидопинговые правила», – сказал Пауэлл на личном сайте.

Если же верить британской прессе, то количество попавшихся на допинге может оказаться еще более солидным. В кулуарах называются имена шестикратного олимпийского чемпиона Усейна Болта, двукратного олимпийского чемпиона Неста Картеры и чемпиона Лондона-2012 в спринтерской гладкой эстафете Йохана Блейка. Однако их менеджеры уже успели развеять сомнения относительно возможной причастности своих клиентов к допинговому скандалу.

Все это поражает гораздо более глобальный вопрос: куда катится легкая атлетика. Впрочем, чиновники Международной федерации (IAAF) успокаивают – чем больше мы боремся с допингом, чем больше выявляем нарушений, тем чище становится легкая атлетика. Такую позицию, в частности, отстаивает один из лучших легкоатлетов в мировой истории, ныне претендующий на пост президента Международного олимпийского комитета Сергей Бубка. Президент Национального олимпийского комитета Украины считает, что каждый новый скандал, особенно со звездами первой величины, лишь подстегивает молодых атлетов к честной борьбе. И с каждым годом таких скандалов становится все меньше.

В любом случае, на сегодняшний день эти скандалы пока существенно не отразились на репутации легкой атлетики в глазах общественности. Этот вид спорта, по прежнему, один из самых популярных. А чемпионаты мира – бьют рекорды по посещаемости и рейтингам телетрансляций. Нынешний чемпионат, не исключение. Соревнования в Москве будут показывать практически по всему миру, каждый день в кассах и через Интернет раскупается около 1,5 тысяч билетов, а совокупный доход организаторов и IAAF от этого мероприятия настолько велик, что они могут позволить себе установить весьма внушительные призовые. При этом, призовые будут распределены не только среди чемпионов и призеров, но и среди финалистов во всех видах программы. Так, в личном первенстве золотая медаль будет оценена в 60 тыс. долларов, серебряная — в 30 тыс, бронзовая – в 20 тыс., 4-е место — 15 тыс., 5-е место — 10 тыс., 6-е место — 6 тыс., 7-е место — 5 тыс., 8-е место — 4 тыс. В эстафете же (на всю команду) призовые будут такие: золотая медаль — 80 тыс., серебряная медаль— 40 тыс., бронзовая медаль — 20 тыс., 4-е место — 16 тыс., 5-е место — 12 тыс., 6-е место — 8 тыс., 7-е место — 6 тыс., 8-е место — 4 тыс. В общем, атлеты будут бороться не только за честь флага, но и за содержимое собственного кошелька. А этот фактор достаточно сильно повышает мотивацию.

… Как и любое крупное событие, чемпионат мира по легкой атлетике приковывает повышенное внимание. А престиж страны поднимается, в том числе, и за счет крупных спортивных побед. Поэтому стоит пожелать удачи тем, кто в течение девяти дней будет сражаться за победу в Москве. У украинских атлетов есть шанс, как минимум, на три медали. Но и это далеко не предел. Выступление Александра Пятницы в Лондоне доказывает, что ничего невозможного нет. А значит, как минимум, четыре…

Кирилл Стадниченко