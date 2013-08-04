В Житомире проходят всеукраинские соревнования по триатлону

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении дня в гидропарке будут проходить соревнования в рамках первого чемпионата Украины по триатлону, Кубка Украины по триатлону, Открытого континентального кубка по триатлону, а также всеукраинские соревнования «Детская триатлонная лига».

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Как прозвучало на открытии соревнований, житомирская школа триатлона по праву считается лучшей в Украине. Это неоднократно доказывали на соревнованиях разных уровней житомиряне-триатлонисты Александра Степаненко, Олеся Пристайко, Дмитрий Сапунов, Егор Мартыненко и другие.

В программе «Детской триатлонной лиги» - соревнования младшей группы детской триатлонной лиги - плавание вдоль берега реки Тетерев на сто метров и забег на 400 м. Триатлонисты старшей группы будут плавать на дистанции 200 метров и примут участие в велогонке на 4 км.

Здесь же, в гидропарке на берегу реки Тетерев сегодня торжественно откроют Кубок Украины по триатлону. В программе этих соревнований - заплыв спортсменов на 750 м, велогонка на 20 км и бег на 5 км.

На протяжении дня здесь также пройдут первый чемпионат Украины по паратриатлону (плавание на 300 метров, велогонка на 8 км и бег на 2 км) и соревнования континентальной триатлонной лиги (1500 м - плавания, 40 км - велогонка и 10 км - бег).

Каждый спортсмен получит в подарок от мэрии книгу краеведа Георгия Мокрицкого "Житомир европейский".