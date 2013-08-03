«Металлист» потерял первые очки в Премьер-лиге

В Луганске завершился матч 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Заря» играла с одним из лидеров чемпионата харьковским «Металлистом» и сумела сыграть вничью – 2:2.

Как передает корреспондент УНИАН, игру в Луганске харьковчане проводили между двумя матчами квалификационного турнира Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, что наверняка помешало футболистам полностью сконцентрироваться на игре внутреннего чемпионата.

С самого начала матча «Заря» захватила игровое и территориальное преимущество. И уже к 20-й минуте хозяева поля вели в счете с разницей в два гола. На 13-й минуте гол забил Никита Каменюка. Приняв длинную передачу со своей половины поля на линии штрафной соперника, Каменюка подработал мяч, вышел один на один с вратарем и технично перебросил мяч через Владимира Дишленковича – 1:0.

Прошло всего пять минут и луганчане удвоили перевес. Дмитрий Хомченовский совершил рывок по левому флангу, подал в штрафную, где Джаба Липартия принял мяч, и выкатил его под удар Каменюке. Тот выдержал паузу и отправил мяч под перекладину, сделав дубль – 2:0.

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Лишь после этого харьковчане сумели немного выровнять игру, сбив атакующий пыл хозяев. А в концовке первого тайма «Металлист» перехватил инициативу, сократив разрыв в счете. На 36-й минуте Себастьян Бланко принял мяч от Ромеро Марлоса с правого фланга, чуть подработал его и дальним ударом по уходящей траектории отправил в ворота Виталия Постранского. Вратарь просто не мог среагировать на такой удар – 1:2.

Во втором тайме харьковчане продолжали давление на ворота соперника и сумели добиться ничьей. На 69-й минуте Бланко принял мяч в штрафной, сделал передачу вдоль ворот, которую в падении головой ударом из пределов вратарской замкнул Джанатан Кристальдо – 2:2.

Концовка игры прошла в равной и открытой борьбе, в которой забить победный гол могла любая команда. Но, равновесие в счете было сохранено.

Таким образом, харьковчане, которые до этого выиграли все три матча, впервые потеряли очки в новом чемпионате Премьер-лиги.

В других матчах тура «Днепр» в напряженном матче в Луцке сумел обыграть «Волынь» (1:3), а три матча завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. Так сыграли «Ильичевец» (Мариуполь) - «Карпаты» (Львов), «Говерла» (Ужгород) - «Металлург» (Запорожье) и «Арсенал» (Киев) - «Ворскла» (Полтава).