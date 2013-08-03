Леннокс Льюис наведается в Донецк

19:28, 03 августа 2013
Спорт
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Леннокс Льюис в конце августа посетит боксерский турнир в Донецке.

Леннокс Льюис / Фото: Википедия

В Донецк на турнир по боксу приедет абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюиса.

Как сообщили УНИАН в промоутерской компании «Union Boxing Promotion», 24 августа на стадионе «Донбасс Арена» состоится 14-й по счету турнир из серии «Pro Boxing Show».

В сообщении отмечается, что на текущей неделе было достигнуто соглашение о приезде в качестве почетного гостя «Pro Boxing Show» абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.

«Боксер нашел несколько дней в своем плотном графике и любезно согласился прилететь в Донецк», - сказали в компании.

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