Леннокс Льюис наведается в Донецк
19:28, 03 августа 2013Спорт
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Леннокс Льюис в конце августа посетит боксерский турнир в Донецке.
Леннокс Льюис будет почетным гостем / Фото: Википедия
В Донецк на турнир по боксу приедет абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюиса.
Как сообщили УНИАН в промоутерской компании «Union Boxing Promotion», 24 августа на стадионе «Донбасс Арена» состоится 14-й по счету турнир из серии «Pro Boxing Show».
В сообщении отмечается, что на текущей неделе было достигнуто соглашение о приезде в качестве почетного гостя «Pro Boxing Show» абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса.
«Боксер нашел несколько дней в своем плотном графике и любезно согласился прилететь в Донецк», - сказали в компании.
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