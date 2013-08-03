Украинка Эллина Свитолина выиграла турнир Международной теннисной федерации (ITF).

Как передает СпортОнлайн.ua, сегодня, 3 августа, в Донецке на турнире ITF на открытых кортах (хард) с призовым фондом 75 тыс. долл. состоялся финальный матч.

Лидер посева, первая ракетка Украины 18-летняя Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 49-е место, стала победительницей турнира.

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В решающем матче украинка в трех сетах одержала победу над 103-м номером рейтинга WTA 20-летней венгеркой Тимя Бабош со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (11:9).

Для победы Свитолиной потребовался 1 час 45 минут.

В турнире принимали участие 32 теннисистки.