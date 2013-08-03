Украинка Ливер вышла в полуфинал чемпионата мира по плаванию

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Ливер финишировала шестой из 76 спортсменов на дистанции 50 м брасом. С результатом 30.68 она побила рекорд Украины, установленный в этом году в Познани (Польша) Викторией Солнцевой.

Первой в предыдущем заплыве сегодня была серебряный призер нынешнего чемпионата мира россиянка Юлия Ефимова. Второй приплыла олимпийский призер 2012 года американка Джессика Харди, третьей – рекордсменка мира и золотой призер нынешнего чемпионата Рута Мелитуте.

Полуфинальный заплыв стартует сегодня вечером. Напомним, сегодня вечером будет выступать еще одна украинская спортсменка Дарья Зевина. Она будет соревноваться в финале на дистанции 200 м на спине.