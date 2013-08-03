Украинка Ливер вышла в полуфинал чемпионата мира по плаванию
16:46, 03 августа 2013Спорт
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Украинская пловчиха Мария Ливер установила сегодня рекорд Украины и прошла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Барселоне.
Мария Ливер финишировала шестой
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Ливер финишировала шестой из 76 спортсменов на дистанции 50 м брасом. С результатом 30.68 она побила рекорд Украины, установленный в этом году в Познани (Польша) Викторией Солнцевой.
Первой в предыдущем заплыве сегодня была серебряный призер нынешнего чемпионата мира россиянка Юлия Ефимова. Второй приплыла олимпийский призер 2012 года американка Джессика Харди, третьей – рекордсменка мира и золотой призер нынешнего чемпионата Рута Мелитуте.
Полуфинальный заплыв стартует сегодня вечером. Напомним, сегодня вечером будет выступать еще одна украинская спортсменка Дарья Зевина. Она будет соревноваться в финале на дистанции 200 м на спине.
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