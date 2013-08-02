Курченко говорит, что раскрытый договорняк с Карпатами не помешает Металлисту

Президент ФК «Металлист» Сергей Курченко надеется, что решение Лозаннского суда не помешает дальнейшему развитию харьковского футбольного клуба.

Об этом говорится в комментарии Курченко, распространенном пресс-службой ФК «Металлист».

«Мы с уважением относимся к решению Лозаннского суда. Дело, по которому принято решение, тянется с 2008 года. Оно слушалось больше трех лет назад, когда у клуба был еще предыдущий владелец. Я ожидал этого решения с начала 2013 года. Дело сложное, но сроки его рассмотрения, и, главное, момент вынесения решения – во время отборочного тура Лиги Чемпионов – нас огорчили», - отметил президент клуба.

По теме: «Шахтер» нашел ошибку в решении суда Лозанны по матчу «Металлист» - «Карпаты»

«Думаю, что это решение не будет нести существенных последствий для «Металлиста» в будущем. Мы детально разберемся в его обоснованности и сделаем все для защиты наших интересов. «Металлист» делает успехи, вырвался в Лигу чемпионов, и мы будем добиваться, чтобы споры пятилетней давности не мешали клубу двигаться вперед», - заявил Курченко.

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», который состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным. По решению суда, с клубов не будет снято по 9 очков, однако оба клуба будут вынуждены уплатить штрафы в размере, эквивалентном 25 тыс. дол.; решение лишить харьковский клуб бронзовых наград в сезоне 2007/2008 осталось в силе; спортивный директор ФК «Металлист» Евгений Красников уплатит штраф в размере 10 тыс. дол. и будет лишен возможности заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 5 лет.

Также дисциплинарные и финансовые санкции применены к футболистам и руководству команд.

Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матче «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.