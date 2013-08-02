«Шахтер» нашел ошибку в решении суда Лозанны по матчу «Металлист» - «Карпаты»

В решении Лозаннского суда относительно матча «Металлист» - «Карпаты», опубликованном сегодня днем, были неверные сведения относительно дисквалификации двух игроков участвовавших в игре – Василия Кобина и Николая Ищенко.

Как сообщил в своем Facebook генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, нынешние игроки донецкой команды Кобин и Ищенко дисквалифицированы условно.

В сегодняшнем пресс-релизе лозаннского спортивного арбитражного суда значилось, что Сергей Пшеничных, Василий Кобин, Николай Ищенко, Владимир Федорив и Мацей Налепа получили одинаковое наказание: три года дисквалификации, штраф 10 тысяч долларов и затем испытательный срок на два года.

В свою очередь, Палкин эту новость прокомментировал так: "В сегодняшнем пресс-релизе суда есть ошибка. В отношении футболистов В. Кобина и Н. Ищенко суд оставил в силе решение Апелляционного комитета ФФУ о том, что футболисты должны выплатить штраф 10 000 долларов США и дополнительно будут отстранены от футбола на 3 года условно с испытательным сроком в 2 года. Из пресс-релиза суда следует, что отстранение от футбола не условное. Это не соответствует тексту решения".

Как сообщал УНИАН, сегодня Лозаннский суд официально признал матч «Металлист» - «Карпаты» договорным, но не дисквалифицировал харьковскую команду из еврокубков сезона 2013/14. Команда лишена бронзовых медалей сезона 2007/08. Также харьковский и львовский клубы подвергнуты финансовым штрафам, а отдельные игроки, участвовавшие в матче – штрафам и дисквалификации.