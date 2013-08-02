Арбитраж в Лозанне признал договорным матч 2008 года «Металлист» - «Карпаты»

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал матч «Металлист» – «Карпаты», который состоялся 19 апреля 2008 года и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0, договорным.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Карпаты».

Согласно сообщению, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда ФК «Карпаты» получил сегодня.

Жюри решило отклонить все апелляции, за исключением апелляций, поданных ФК «Карпаты», ФК «Металлист» и двумя представителями ФК «Карпаты» – Петром Дыминским и Игорем Дедышиным. Последние были частично удовлетворены. Апелляция вице-президента «Карпат» Александра Ефремова была удовлетворена полностью.

По теме: ФФУ признала матч Металлист - Карпаты договорным

По решению суда, с клубов не будет снято по 9 очков, однако оба клуба будут вынуждены уплатить штрафы в размере, эквивалентном 25 тыс. дол.; решение лишить харьковский клуб бронзовых наград в сезоне 2007/2008 осталось в силе; спортивный директор ФК «Металлист» Евгений Красников уплатит штраф в размере 10 тыс. дол. и будет лишен возможности заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение 5 лет.

Футболистам Пшеничных, Ищенко, Кобину, Федориву, Налепе запрещено профессионально заниматься футболом в течение 3 лет с дополнительным испытательным периодом 2 года, а также применены штрафные санкции в размере по 10 тыс. дол.; футболисту Сергею Лащенкову запрещено профессионально заниматься футболом в течение 5 лет и применены штрафные санкции в размере 10 тыс. дол.

К президенту ФК «Карпаты» Дыминскому и гендиректору "Карпат" Дедышину применены условные санкции на испытательный период (один год и шесть месяцев, соответственно), а также штраф (эквивалент 5 тыс. дол.. и 2,5 тыс. дол., соответственно).

Полностью оправдан вице-президент «Карпат» Ефремов.

В отношении футболистов Кирильчика, Кожанова, Мартыщука, Ощипко, Фещука, Худобяка, Голодюка, Годвина, Женюха, Зенева, Кополовца, Петривского, Ткачука, которые также принимали участие в том матче, однако не апеллировали к CAS, решение АК ФФУ остается действующим: штрафные санкции в размере от 5 тыс. до 10 тыс. долларов и условная дисквалификация на три года с испытательным сроком 2 года.

Справка УНИАН. Матч 26-го тура 17-го Чемпионата Украины, который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове между «Металлистом» и «Карпатами», завершился со счетом 4:0 в пользу харьковчан. После матча разгорелся скандал – харьковский и львовский клубы обвинили в нарушении принципов честной игры, в том, что матч имел договорный характер.

19 октября 2010 года решением апелляционного комитета Федерации футбола Украины о якобы договорном статусе матче «Металлиста» и «Карпат» был пожизненно отстранен от любой деятельности в футболе экс-игрок «Карпат» Сергей Лащенков и на пять лет дисквалифицирован спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Генеральному директору львовского клуба Дедышину дали три года дисквалификации, а все футболисты «Карпат», которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на три года условно. После этого клубы подали апелляцию на решение функционеров ФФУ в Спортивный арбитражный суд Лозанны.