Матч «Шахтер» - «Динамо» покажут 8 телеканалов

4 августа чемпион Украины донецкий "Шахтер" в матче Премьер-лиги примет киевское «Динамо», за чьим противостоянием смогут наблюдать болельщики по 8 телеканалам в разных странах мира.

Как сообщается в официальном релизе ФК "Шахтер", игру покажут как украинские кабельные и спутниковые каналы, так и зарубежные.

Помимо телеканалов «Футбол» и «Украина», в прямом эфире матч покажут «Интер+», Dolce Sport (Румыния), Polsat Sport Extra (Польша) и SportKlub, вещающий на территории всей бывшей Югославии (Сербия, Хорватия, Македония, Словения, Босния, Черногория).

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Кроме того, в прямом эфире украинское «классико» увидят многочисленные поклонники «Шахтера» в Бразилии по телеканалу ESPN. А болельщики Ближнего Востока и Северной Африки смогут посмотреть поединок «горняков» с подопечными Олега Блохина в записи благодаря каналу Line Sport.

Игра "Динамо" - "Шахтер" начнется в воскресенье в 19.00.