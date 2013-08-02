Двое украинских пловцов пробились в полуфинал чемпионата мира

Как сообщает официальный сайт соревнований, Андрей Говоров преодолел предварительный этап на дистанции 50 м вольным стилем, а Дарина Зевина - на дистанции 200 м на спине.

Говоров вышел в полуфинал с третьим результатом – 21,80 секунды. Лучшее время показали француз Флоран Манаду (21,72) и бразилец Цесар Село Филхо (21,76).

Зевина вышла в полуфинал в плавании на 200 м на спине с седьмым результатом - 2.09,31. С лучшими результатами прошли квалификацию американка Мисси Франклин (2.07,57), австралийка Белинда Хокинг (2.07,64) и канадка Хилари Колдвелл (2.07,81).

Напомним, что на данный момент сборная Украины по плаванию еще не завоевала на турнире ни одной награды.

Всего к копилке команды 5 медалей - 1 серебряная и 4 бронзовые - завоеванные в прыжках в воду и синхронном плавании.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам в Барселоне проходит с 19 июля по 4 августа.