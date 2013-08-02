Фоменко объявил состав сборной Украины на контрольный матч с Израилем

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко объявил список из 25 игроков, вызванных на контрольный матч с Израилем, который состоится 14 августа на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, самое большее представительство в национальной команде имеют «Днепр» и «Шахтер» - по шесть игроков. Киевское «Динамо» на этот раз представлено пятью футболистами. Из-за травмы не сможет помочь главной команде страны Денис Гармаш. Два игрока делегирует в сборную Украину харьковский «Металлист», по одному - мариупольский «Ильичевец», донецкий «Металлург», полтавская «Ворскла», луганская «Заря», ФК «Севастополь» и российский "Зенит" (Санкт-Петербург).

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В нынешнем составе один новичок. Впервые получил вызов в национальную команду игрок луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский. 23-летний полузащитник провел 13 игр за молодежную сборную Украины, забив при этом один гол.

Во второй раз получили приглашение в национальную команду недавние дебютанты Александр Ковпак, который дважды выходил на замену (в матчах против Камеруна и Черногории), и Денис Дедечко, которому раньше помешала выйти на поле травма.

Состав сборной Украины выглядит таким образом. Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь).

Защитники: Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба - «Динамо»), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр» Днепропетровск).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко (оба - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко, Дмитрий Гречишкин (оба - «Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист» Харьков), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск), Александр Ковпак («Севастополь»).

Нападающие: Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист»).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Израиль начнется 14 августа на НСК "Олимпийский" в 21.00.