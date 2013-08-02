В сети появилось видео драки фанов Црвены Звезды и Черноморца
09:53, 02 августа 2013Спорт
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Видеозапись драки с участием фанов белградской Црвены Звезды и одесского Черноморца во время матча Лиги Европы между этими командами появилась на видеохостинге Youtube.
По словам гендиректора одесского клуба, причиной конфликта будто бы стали планы сербских фанов сорвать матч, массово выбежав на поле в последние пятнадцать минут игры.
В итоге команды благополучно доиграли матч, завершившийся уверенной победой одесситов со счетом 3:1. Однако в результате драки пострадали около 20 болельщиков Черноморца.
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