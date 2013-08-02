В сети появилось видео драки фанов Црвены Звезды и Черноморца

По словам гендиректора одесского клуба, причиной конфликта будто бы стали планы сербских фанов сорвать матч, массово выбежав на поле в последние пятнадцать минут игры.

В итоге команды благополучно доиграли матч, завершившийся уверенной победой одесситов со счетом 3:1. Однако в результате драки пострадали около 20 болельщиков Черноморца.