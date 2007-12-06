Шахтер представил новое яйцо..., то есть лицо (фото)

Вчера в Донецке был презентован кардинально обновленный логотип донецкого «Шахтера».

Новый бренд представляли в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовали ветераны «Шахтера», представители украинских и зарубежных СМИ и основной состав сегодняшнего «Шахтера» во главе с руководством клуба в лице президента Рината Ахметова и генерального директора Сергея Палкина.

Сценарий вечера был составлен так, что исторические экскурсы из жизни «Шахтера» чередовались с выступлениями звезд украинской эстрады: Светланы Лободы, Андрея Кравчука, Виктора Павлика, дуэта «Барселона», Таисии Повалий.

Со сцены также было объявлено, что Президент Украины Виктор Ющенко наградил главного тренера «Шахтера» Мирчу Луческу орденом «За заслуги» III степени. Орден вручал председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Логвиненко.

Зал встретил поднявшегося на сцену наставника «горняков» овациями.

"Большое спасибо! Я прошу прощения за то, что вчера вечером не смог выиграть тот матч", – сказал растрогавшийся тренер.

В финальной части перед зрительным залом под аккомпанемент гимна футбольного клуба появилось огромное изображение нового логотипа «горняков», символа, который, как отмечает пресс-служба ФК "Шахтер","знаменует начало новой эры «Шахтера», взятия новых спортивных высот и достижений".

Фото УНИАН