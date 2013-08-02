В драке с Црвеной Звездой пострадали 20 одесских болельщиков

Об этом UA-Футбол сообщил генеральный директор ФК "Черноморец" Сергей Керницкий. По его словам, один из болельщиков находится в тяжелом состоянии, на машине "Скорой помощи" он отправлен в областную больницу.

- Мы самым серьезным образом готовились к этому матчу, подготовили радиообращение к сербским болельщикам. И первая часть матча прошла, в целом, в нормальной обстановке. Но во втором тайме ситуация стала ухудшаться, а затем и вовсе вышла из-под контроля. Мы получили информацию о том, что за пятнадцать минут до конца сербские фанаты собираются сорвать матч, в массовом порядке выбежать на футбольное поле. Мы оперативно проинформировали силы правопорядка, это было своевременно. Но, к сожалению, инциденты все же произошли. Один наш болельщик жестоко избит, у него множественные переломы ребер и разрыв селезенки.

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- Мы будем следить за ситуацией и поможем пострадавшему всеми возможными способами, - цитирует UA-Футбол. - Сейчас мы занимаемся документированием всего произошедшего, готовит рапорт делегат матча. Будет подсчитан и ущерб, который нанесли нашему стадиону сербские болельщики. Они срывали сиденья, жгли их фаерами, бросали бутылки.

Напомним, матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между "Черноморцем" и "Црвеной Звездой" завершился победой одесской команды со счетом 3:1. Ответная игра - 8 августа.