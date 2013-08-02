Газзаев: в Объединенном чемпионате будет по 9 команд из России и Украины

Об этом заявил глава Оргкомитета соревнования Валерий Газзаев в интервью российскому порталу Lentasporta.com.

На вопрос о структуре чемпионата Газзаев ответил: "Структура Объединенного чемпионата будет строиться по принципу всех мировых футбольных лиг. Высшая лига будет называться Премьер-лигой Объединенного чемпионата, или Объединенной футбольной лигой. В ней будет выступать 18 команд — поровну российских и украинских.

Перед началом реализации проекта определятся лучшие команды двух стран, которые в своих национальных первенствах займут места с первого по девятое. Это будет элитный дивизион, самые сильные команды наших чемпионатов.

В первый дивизион войдут также по 9 клубов России и Украины, которые в течение последующих сезонов начнут бороться за право выступать в Премьер-лиге.

Вторые дивизионы, как мы предполагаем, будут сформированы по национальному внешне и региональному внутренне признаку. Речь идет о четырех группах в каждом дивизионе России и Украины. Такая схема оптимальна. Однако в ходе работы Оргкомитета мы не исключаем различные поправки в регламент проведения соревнований".

Касательно системы выбывания из высшей лиги в низшую Газзаев заявил, что рассматриваются два варианта: спортивный принцип и принцип национальных квот.