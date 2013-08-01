Тимощука вызвали в сборную

Как отмечается на сайте ФК "Зенит", игроку необходимо прибыть в расположении команды в Киеве 12 августа, за два дня до товарищеской встречи против сборной Израиля.

В Федерации футбола Украины эту информацию официально еще не подтвердили. Список игроков команды на матч со сборной Израиля будет оглашен позже.

Тимощук в прошлом сезоне выступал в составе "Баварии" (Мюнхен), где выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также самый престижный клубный турнир Европы - Лигу чемпионов. С 1 июля 2013 года он является игроком "Зенита", где выступал до перехода в "Баварию".