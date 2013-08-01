Донецкий «Металлург» проиграл албанцам в Лиге Европы

Как передает официальный сайт УЕФА, албанский клуб вышел вперед уже на 6-й минуте игры, когда гол забил Лукас Малакарне.

В дальнейшем «Металлург» попытался перехватить инициативу, создавал атаки, но не мог реализовать свои многочисленные моменты.

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На 69-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве, когда за грубость был удален с поля Николай Морозюк. Но и после этого гости атаковали, пытаясь сравнять счет.

Тем не менее, соперник не только отбился, но и сумел упрочить свое преимущество. Гол на 84-й минуте забил Ренато Малота – 2:0.

Таким образом, «Металлург» сильно осложнил себе задачу выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ответный матч состоится в Донецке ровно через неделю, 8 августа.