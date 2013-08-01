«Черноморец» обыграл «Црвену Звезду» в Лиге Европы

Одесский «Черноморец» обыграл сербскую «Црвену Звезду» из Белграда со счетом 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра в двухматчевом противостоянии украинского и сербского клубов.

Игра в Одессе с самого начала проходила с преимуществом хозяев поля. Но до поры до времени хозяева никак не могли реализовать свой перевес. Выгодные моменты в начале встречи не реализовали Сито Риера и Иван Бобко. Также очень активен был на поле Алексей Антонов.

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Впрочем, пятиминутка в середине первого тайма существенно повлияла на ход игры. На 31-й минуте Пабло Фонтанелло классно забросил мяч в штрафную на Френка Джа Джедж. Тот с угла вратарской перебрасывал мяч через вратаря сербов Бобана Байковича, но сербов выручил защитник Йован Крнета. Однако, далеко мяч выбить он не смог. Мяч подхватил Антонов и прострелил на Риеру, который с линии вратарской пробил по пустым воротам – 1:0.

А на 36-й минуте гол забил Джедже. У одесситов вновь получился заброс мяча за спину центральных защитников сербов, Джедже выскочил один на один с голкипером и пробил мимо вышедшего из ворот Байковича – 2:0.

После перерыва соперник перехватил инициативу. Сербы действовали гораздо активнее и создавали много голевых моментов. И гол на 58-й минуте забил Вукан Савичевич. Одесситы потеряли мяч на фланге на своей половине поля, последовала мгновенная контратака и после прострела Савичевич с десяти метров точно пробил в нижний угол – 2:1.

Гол лишь воодушевил сербов, которые продолжали мощно атаковать и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но на 77-й минуте их планы рухнули из-за собственной ошибки в штрафной площади. Андерсон Сантана в штрафной гостей пробрасывал мяч мимо Филипа Младеновича и был остановлен с нарушением правил. Пенальти четко реализовал Алексей Антонов – 3:1.

После этого хозяева уверенно довели матч до победы.

Таким образом, одесситы сделали весомую заявку на победу по сумме двух матчей.

Ответная игра состоится ровно через неделю, 8 августа, в Белграде.