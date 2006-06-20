Два экс-президента Украины - Кучма и Кравчук - болели за Украину вместе

Два экс-президента Украины - Кучма и Кравчук - были на игре Украина - Саудовская Аравия вместе. "Испания - это был ужасный сон, но в этот раз ребята собрались, поняв, что это их последний исторический шанс", - сказал Леонид Кучма. Болельщики, которые встречались на пути Кучмы, кричали: "Леонид Даниилович, мы вас любим!".

После победы на выходе из стадиона фаны разостлали флаг Украины и кричали на немецком "Мы идем на Берлин!".

Газета "Сегодня"