Болельщик пробил пенальти вместо футболиста (видео)

Болельщик, выбежавший на поле во время предсезонного матча на коммерческом турнире в США между ливерпульским «Эвертоном» и туринским «Ювентусом», пробил пенальти, который должен был выполнить игрок «Ювентуса», сообщает Лента.ру. Вратарь «Эвертона» Тим Ховард легко парировал удар болельщика. После этого фанат спокойно вернулся на свое место на трибуне. Видеозапись удара фаната выложили на YouTube.

Матч «Ювентуса» с «Эвертоном» закончился вничью (1:1), и победитель должен был определиться в серии пенальти. Квадво Асамоа готовился выполнить один из послематчевых одиннадцатиметровых ударов, когда на поле выбежал болельщик. На скамейке запасных «Ювентуса» удар фаната встретили аплодисментами.

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В итоге «Эвертон» выиграл серию пенальти со счетом 6:5.

International Champions Cup проводится в США. Кроме «Эвертона» и «Ювентуса», в нем принимают участие мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан», «Валенсия», лондонский «Челси» и миланский «Интер».