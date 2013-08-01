Украинец Бондарук на чемпионате Европы по стрельбе сегодня попал «в серебро»

В Осиеке (Хорватия) проходит чемпионата Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, где в финале стрельбы из стандартного пистолета серебряную награду завоевал Роман Бондарук.

Как сообщает официальный сайт соревнований, Бондарук в стрельбе с дистанции 25 м финишировал с результатом 575 очков.

Победил Юсуф Дикеч из Турции (578), «бронзу» завоевал португалец Жоао Комта (573).

В командном турнире Бондарук вместе с Александром Петривым и Иваном Бидняком завоевали «бронзу» (1706). Победили россияне (1708), «серебро» в активе у турков (1707).

Ранее на чемпионате Европы-2013 Бондарук завоевал «золото» в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м. Он победил с результатом 32 очка, опередив в финале на одно очко действующего чемпиона мира россиянина Алексея Климова.