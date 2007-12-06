Ахметов помиловал Луческу

Ринат Ахметов отказался отправлять в отставку главного тренера «Шахтера», невзирая на провал команды в групповом турнире Лиги чемпионов.

Португальская «Бенфика» после победы в Донецке над «Шахтером» — 2:1 — не только оставила украинский клуб без еврокубков, но и заставила заговорить о неспособности Мирчи Луческу вывести «горняков» в 1/8 финала Лиги. Для этого оказалось мало даже более 70 миллионов долларов, которые были потрачены Ринатом Ахметовым под Лигу чемпионов, пишет газета "Дело". Более того, команда Мирчи Луческу, как и в трех прошлых групповых турнирах, набрала лишь 6 очков, с одной только разницей — в этом сезоне этих очков не хватило даже для участия в весенней части Кубка УЕФА.

Но невзирая на провал донецкого клуба в Лиге чемпионов, Ринат Ахметов не собирается менять тренера: «Я абсолютно доверяю Мирче Луческу, и он будет продолжать работать с донецким «Шахтером». Сам Луческу говорит, что видит в провале команды две причины: «Либо я не тренер для Лиги чемпионов, либо целая группа игроков не соответствует должному уровню. И в одном, и в другом случае что-то нужно делать, что-то менять».

Можно предположить, что одной из причин отказа Ахметова отправить в отставку Луческу стало то, что никто из известных европейских тренеров сейчас не захочет стать у руля донецкого клуба. Ведь пример киевского «Динамо» показал, что известные тренеры не спешат приезжать в Украину.

Кроме всего прочего, уже сегодня можно сказать, что «Шахтер» ждут большие перемены в зимнее межсезонье. Кристиано Лукарелли, скорее всего, вернется на родину. Итальянские СМИ уже сосватали форварда в «Торино».

Да и сам игрок не раз заявлял, что в случае вылета из Лиги чемпионов будет говорить с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым о смене клуба. Туринская команда попытается решить вопрос или с арендой, или с покупкой Лукарелли в январское трансферное окно. Непонятной остается и судьба самого дорогого игрока донецкого клуба — мексиканца Нери Кастильо.

В последнее время Мирча Луческу даже не включает его в заявку команды на матчи. Можно предположить, что, и этого игрока, скорее, всего тоже продадут. Хотя президент «Шахтера» все еще продолжает верить мексиканскому «вундеркинду» Нери Кастильо.

Непонятной остается судьба и других футболистов, которые, по словам Луческу, возомнили, что они звезды мирового футбола: «Есть группа футболистов, которые думают, что они настолько великие, что им не надо прилагать никаких усилий, чтобы выигрывать». Сейчас можно сказать одно: «Шахтер» ожидает большая чистка. Тем более что Ахметов готов продавать игроков, если будут по ним хорошие предложения, отмечает издание.