Роналду отказался от многомиллионного контракта с ПСЖ
21:42, 31 июля 2013Спорт
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Португальский лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду не стал даже слушать боссов ПСЖ.
Криштиану Роналду во Францию не хочет ехать
Представители ПСЖ вышли на португальца с предложением 5-летнего контракта с ежегодной зарплатой в 22 миллиона евро, сообщает Совспорт со ссылкой на испанскую прессу.
Не так давно 18 миллионов евро в год футболисту уже предлагали французский «Монако» и английский «Манчестер Сити».
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Как известно, контракт португальца с «Реалом» истекает летом 2015 года, и пока что он его продлевать не спешит.
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