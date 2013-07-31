Роналду отказался от многомиллионного контракта с ПСЖ

Представители ПСЖ вышли на португальца с предложением 5-летнего контракта с ежегодной зарплатой в 22 миллиона евро, сообщает Совспорт со ссылкой на испанскую прессу.

Не так давно 18 миллионов евро в год футболисту уже предлагали французский «Монако» и английский «Манчестер Сити».

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Как известно, контракт португальца с «Реалом» истекает летом 2015 года, и пока что он его продлевать не спешит.