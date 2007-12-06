Кубок УЕФА: Зенит усложнил себе задачу

В среду прошли матчи четвертого тура групповых турниров Кубка УЕФА в четырех группах.

Кубок УЕФА

Групповой турнир

4-й тур

Группа А

«Эвертон» (Англия) – «Зенит» (Россия) – 1:0

Гол: Кэхилл 85.

«Нюрнберг» (Германия) – АЗ (Голландия) – 2:1

Голы: Минтал 83, 85 - Де Зеув 29.

Турнирная таблица: «Эвертон» - 9 очков (3 матча), «Зенит» - 5 (4), АЗ, «Нюрнберг» - по 4 (3), «Ларисса» - 0 (3).

В пятом туре встречаются: АЗ – «Эвертон», «Ларисса» (Греция) - «Нюрнберг».

Еще за семь минут до конца «Зенит» был полноправным участником 1/16 финала Кубка УЕФА, но Марек Минтал перевернул ситуацию с ног на голову, а Тим Кэхилл не только обеспечил «Эвертону» первое место в группе, но и поставил под вопрос дальнейшее пребывание в турнире «Зенита». Выходу подопечных Дика Адвоката в следующий этап могут помешать победы «Нюрнберга» и АЗ в последнем туре. Впрочем, ничья в любой из этих встреч выводит дальше команду из Санкт-Петербурга.

Группа В

«Панатинаикос» (Греция) – «Локомотив» (Россия) – 2:0

Голы: Салпингидис 70, 74.

«Копенгаген» (Дания) – «Атлетико» (Испания) – 0:2

Голы: Симау 21, Агуэро 62.

Турнирная таблица: «Панатинаикос» - 9 очков (3 матча), «Атлетико» - 7 очков (3), «Копенгаген» - 3 (3), «Локомотив» - 2 (4), «Абердин» - 1 (3).

В пятом туре встречаются: «Абердин» (Шотландия) - «Копенгаген», «Атлетико» - «Панатинаикос».

В группе В лидирующие «Панатинаикос» и «Атлетико» разыграют между собой второе место и прилагаемую к нему возможность сыграть с командой, выбывшей из Лиги чемпионов. Правда, греков тут устроит и ничья. За третью путевку в 1/16 финала поспорят «Копенгаген» и «Абердин». Шотландцам, играющим дома, будет необходимо побеждать. «Локомотив», выбывший из розыгрыша, придется забыть о еврокубках на ближайшие полтора года.

Группа С

«Млада Болеслав» (Чехия) – АЕК (Греция) – 0:1

Гол: Нсалива 46.

«Вильярреал» (Испания) – «Эльфсборг» (Швеция) – 2:0

Голы: Даль Томассон 2, 51.

Турнирная таблица: «Вильярреал» - 7 очков (3 матча), «Фиорентина» - 5 (3), АЕК – 5 (3), «Млада Болеслав» - 3 (3), «Эльфсборг» - 1 (4).

В пятом туре встречаются: «Фиорентина» (Италия) - «Млада Болеслав», АЕК – «Вильярреал».

В «пятерке» с литерой «С» все решено только для испанского «Вильярреала». На оставшиеся путевки претендуют три клуба. Худшие шансы здесь у чешского «Млада Болеслав», которому предстоит вояж в Италию, где необходимо победить. Что и говорить, сложновата задача.

Группа D

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Гамбург» (Германия) – 0:2

Голы: Де Йонг, 88. Троховски 90, с пенальти.

«Базель» (Швейцария) – «Бранн» (Норвегия) – 1:0

Гол: Карлитуш 40.

Турнирная таблица: «Гамбург» - 9 очков (3 игры), «Базель» - 7 (3), «Бранн» - 4 (4), «Динамо» - 1 (3), «Ренн» - 1 (3).

В пятом туре встречаются: «Гамбург» - «Базель», «Ренн» (Франция) – «Динамо».

«Гамбург» и «Базель» сыграют между собой в последнем туре. На кону все то же безрадостное второе место в группе D. «Бранн» идет третьим, но расслабляться рано. У «Ренна» и «Динамо» есть один шанс – обыграть друг друга. Французам нужна крупная победа с разницей не менее, чем в три мяча. Хорватов устроит и плюс 2.

Сегодня будут сыграны матчи в группах Е, F, G и H.

Советский спорт