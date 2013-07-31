Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по стрельбе

В Осиеке (Хорватия) завершились соревнования в трех видах программы чемпионата Европы по стрельбе, где спортсмены сборной Украины завоевали две награды.

Как сообщает официальный сайт соревнований, победителем соревнований среди юниоров стал Павел Коростылев, а у женщин бронзовую награду завоевала Леся Леськив.

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Юниоры разыгрывали награды в стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров. Самым точным в этом виде оказался Коростылев, набравший 590 баллов. В частности, он опередил занявших второе и третье места россиян Никиту Суханова (582 балла) и Павла Юдина (579). В командном зачете в этом упражнении победу одержала команда России, опередившая стрелков из Франции и Германии.

В женских соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 300 метров победу одержала Анжела Воронова из Эстонии (586 баллов). Второе место заняла Каролина Ковальчик из Польши (582), третье - Леся Леськив (579).

В командном зачете победила сборная Швейцарии, установившая новый мировой и европейский рекорды - 1727 баллов. Польская команда финишировала на втором месте, норвежская - на третьем.

Чемпионат Европы в Осиеке продлится до 2 августа.