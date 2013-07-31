Украинец стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

16:36, 31 июля 2013
Спорт
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Украинец Бондарук стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Роман Бондарук настрелял на золото / Фото: dynamo-lviv.com

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия), украинец Роман Бондарук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в финале украинец набрал 32 очка, ставших победными.

Вторым финишировал россиянин Алексей Климов - 31, а бронзовая награда досталась немцу Кристиану Райтцу - 27.

Отметим, что в коллекции Романа Бондарука уже были награды чемпионатов Европы, однако титул сильнейшего он завоевал впервые.

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