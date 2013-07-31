Кличко шокировала история о «потасовке на Ибице»

По сведениям Mirror, Кличко и Чисора затеяли потасовку в одном из ночных клубов Ибицы, боксеров пришлось разнимать охранникам клуба.

"Я в шоке от новостей британских СМИ о якобы имевшей место стычке с Чисорой. Я профессиональный боксер и пускаю в ход кулаки только на ринге. Я не хочу комментировать психологические проблемы Чисоры", - заявил Кличко в интервью своему официальному сайту.

Кличко 5 октября проведет титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира по версии WBA с россиянином Александром Поветкиным.

РИА Новости