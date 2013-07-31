IBF назначила бой за звание претендента на титул Кличко

Этот поединок состоится 24 августа в немецком Шверине, а на кону в нем будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский титул IBF, принадлежащий украинцу Владимиру Кличко, передает Лента.ru.

32-летний Пулев, занимающий первое место в рейтинге IBF, изначально должен был драться за звание обязательного претендента на титул с Томашем Адамеком из Польши, но тот отказался от поединка. Тогда соперником Пулева должен был стать британец Тайсон Фьюри, который также отказался выходить на ринг против болгарина, предпочтя более выгодный финансово поединок со своим соотечественником Дэвидом Хэем (он пройдет в сентябре).

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После отказа Фьюри Адамек передумал и согласился встретиться с Пулевым, но IBF этот бой не одобрила. В итоге, соперником болгарина будет 41-летний Томпсон, который занимает четвертое место в рейтинге организации.

Победитель поединка Пулев - Томпсон сможет рассчитывать на бой с Владимиром Кличко или Александром Поветкиным. Кличко с Поветкиным встречаются 5 октября и, если россиянин победит, он заберет титулы украинца себе.

Томпсон провел на профессиональном ринге 41 поединок. Он одержал 38 побед (26 - нокаутом) и потерпел три поражения. Американец уже два раза проигрывал Владимиру Кличко (оба раза Томпсон был в статусе обязательного претендента IBF).

Что касается Пулева, то он провел на профессиональном ринге 17 боев и во всех одержал победы (в том числе девять — нокаутом).