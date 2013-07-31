Прокуратура выдвинула обвинения против президента «Баварии»

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Учитывая объем материалов дела, решение суда об открытии процесса не стоит ожидать до конца сентября 2013 года, передает dpa.

По информации издания Der Spiegel, Генес может надеяться на то, что не попадет в тюрьму, поскольку прокуратура собирается требовать для него два года условно и штраф в размере, который равен доходам президента "Баварии" за два года.

Ули Генес в начале 2013 года с помощью своего налогового консультанта добровольно признался о своем тайном счете в швейцарском банке. Несмотря на громкий скандал, Генес продолжает выполнять обязанности председателя наблюдательного совета ФК "Бавария".