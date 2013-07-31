К сборной Украины по баскетболу присоединился американец

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, на сегодняшний день в лагере сборной 19 баскетболистов. К команде присоединились Артур Дроздов, Вячеслав Кравцов, Сергей Гладырь и американец Юджин Джетер.

Они будут находиться на учебно-тренировочных сборах в Киеве до 8 августа, а затем отправятся в Сербию на Международный турнир с участием сборных Сербии, Словении и Турции.

Главный тренер мужской национальной сборной Украины американский специалист Майк Фрателло прокомментировал первую часть подготовки к Евробаскету-2013: «Тренировочными сборами в Южном я очень доволен, мы выполнили много работы. К сожалению, не все наши игроки смогли быть вместе, кто-то залечивал травмы, кто-то был в Соединенных Штатах, в летних лагерях тех клубов, которым они принадлежат, они играли в летней лиге, и теперь уже все вернулись. Следовательно, у нас достаточно расширенный состав, и мы пытаемся сейчас его просеять, увидеть, кто будет играть на ЕвроБаскете".

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 среди национальных мужских сборных состоится в сентябре в Словении.