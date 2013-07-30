Трех игроков сборной Украины по регби дисквалифицировали за допинг

Как сообщили УНИАН в Федерации регби Украины, расследовались эпизоды в двух матчах.

По итогам игры Германия-Украина нападающие первой линии схватки Олег Литвиненко и Сергей Сухих получили по два года дисквалификации. Основанием для вынесения такого вердикта стала подмена проб крови. Еще три года дисквалификации получил нападающий второй линии Роман Кулаковский. После матча Украина-Чехия в его крови обнаружили следы анаболических стероидов. Также за содействие игрокам на четыре года дисквалифицирован менеджер команды Богдан Жулавский.

Ситуацию прокомментировал президент Федерации регби Украины Владислав Булгаков: «Для нас эти решения стали крайне неприятным «сюрпризом». Хочу отметить, что в делах Литвиненко и Сухих присутствовала элементарная путаница. После игры команда впопыхах собиралась на самолет, и менеджер в спешке перепутал номера игроков, вызвав не того. С Ромой ситуация еще более болезненная. Он более года восстанавливался от сложнейшей травмы колена и принимал целый ряд различных препаратов. Видимо, в одном из них были запрещенные вещества. Однако в WADA это не приняли во внимание и сразу вынесли максимальный вердикт. Что касается Жулавского, то в обоих случаях он пытался взять вину на себя, за что и был наказан».

Также президент ФРУ отметил, что уже готовятся документы для подачи апелляций.

«Все трое игроков – это ключевые исполнители на своих позициях как в клубах, так и в сборной. Потеря Олега и Сергея на такой срок фактически означает для них конец карьеры, ведь ребятам уже за 30. Но если в первом деле действительно имела место халатность с нашей стороны, то второй случай гораздо более неоднозначный. Человек лечился и принимал прописанные доктором препараты. Все они лицензированы и не имеют в своём составе запрещенных веществ. Разумеется, через такое количество времени довольно сложно определить, в каком именно лекарстве содержались анаболики, но апелляция по этому делу однозначно будет. Мы соберем все необходимые документы, проведем ряд анализов и будем добиваться справедливости», - резюмировал президент Федерации.

Отметим, что всего в 2012 году Международная федерация регбм (IRB) взяла 1542 пробы во время различных турниров. 21 образец дал положительный результат на наличие в крови игрока запрещенных препаратов.