Девич принес победу Металлисту в матче против ПАОКа

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра прошла в рамках третьего отборочного раунда самого престижного клубного турнира Европы.

В матче в Салониках игроки обеих команд действовали в камерной обстановке, при пустых трибунах. По решению УЕФА греческий клуб был наказан проведением матча без зрителей за плохое поведение болельщиков в предыдущих играх еврокубков.

Первый тайм прошел в приблизительно равной борьбе. Обе команды имели шансы выйти вперед, но долгое время сохранялся ничейный счет. У «Металлиста» хороший момент не реализовал Ромеро Марлос, а у ПАОКа – Лукас и Александрос Циолис. К 40-й минуте процент владения мячом командами был абсолютно равным – 50 на 50.

В концовке тайма «Металлист» играл острее и, в итоге, заработал право на пенальти. Мигель Витор сыграл в своей штрафной рукой, а Марко Девич реализовал 11-метровый. Голкипер ПАОКа Джакобо Санс сумел задеть мяч рукой, но отбить удар нападающего «Металлиста» ему не удалось – 0:1.

Сразу после перерыва игра обострилась. При этом мяч практически не задерживался в центре поля. Марлос и Девич не реализовали выгодные моменты у «Металлиста», а в составе хозяев поля не смог забить гол в выгодной ситуации Мигель Витор.

После этого ПАОК перехватил инициативу и все чаще шел вперед большими силами. Вместе с тем, греки рисковали, так как оголялась защитная линия команды. И на 72-й минуте «Металлист» воспользовался огрехами в обороне противника. Девич принял пас из глубины поля, обыграл вратаря, который ошибся на выходе, и красивым обводящим ударом с левого фланга переправил мяч в пустые ворота - 0:2.

В концовке соперник больше грубил, нежели пытался спасти ситуацию. В итоге предупреждения получили Стефанос Атанасиадис и Мигель Витор.

«Металлист» спокойно довел игру до победы, которая очень важна в двухматчевом противостоянии.

Ответная игра состоится 7 августа в Харькове.

Как сообщал УНИАН, победитель пары «Металлист» - ПАОК выйдет в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА, а проигравший – в плей-офф отбора второго по значимости турнира Лиги Европы.