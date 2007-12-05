Владимир Кличко собирает автографы болельщиков - за деньги (фото)

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе украинец Владимир Кличко перед объединительным поединком с чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым решил провести акцию для болельщиков.

Фанам Кличко предоставляется возможность разместить свое имя на его халате, в котором он входил в ринг в августе 2001 года, когда в поединке против Чарльза Шаффорда во второй раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

До начала боя любой желающий за 199 долларов (или 135 евро) сможет написать на халате свое имя, после чего Кличко в нем войдет на ринг 23 февраля 2008 г.

«Имена моих болельщиков, которые будут размещены на моем халате, дадут мне дополнительную мотивацию и силы для этого поединка», - комментирует предстоящую благотворительную акцию боксер.

Доходы от акции пойдут в благотворительный фонд Laureus Sport. По завершении боя Кличко-младший намерен продать свой боевой халат на аукционе, а вырученные деньги будут направлены на реализацию проектов помощи детям.

Заявки принимаются до 4 февраля 2008 года на сайте братьев Кличко.