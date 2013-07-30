Президента Баварии обвинили в уклонении от уплаты налогов
Прокуратура Германии предъявила обвинение в уклонении от уплаты налогов президенту ФК «Бавария» (Мюнхен) Ули Хенессу.
Адвокатам Хенесса предоставлен месяц на подготовку ответа на обвинения. По истечению этого срока суд будет решать вопрос о начале процесса, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Хенесс стал фигурантом расследования дела о неуплате налогов из-за незадекларированного банковского счета в Швейцарии, который, по мнению следствия, использовался для ухода от выплат государству.
По теме: Месси обвинили в налоговых махинациях на сумму 4 миллиона евро
По данным СМИ, задолженность Хенесса по налогам составляет несколько миллионов евро.
Как известно, 61-летний Хенесс собирался приостановить работу в должности президента «Баварии» на период расследования, однако в мае 2013 года совет директоров клуба единогласно попросил президента остаться на своем посту.