Президента Баварии обвинили в уклонении от уплаты налогов

18:37, 30 июля 2013
Спорт
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Прокуратура Германии предъявила обвинение в уклонении от уплаты налогов президенту ФК «Бавария» (Мюнхен) Ули Хенессу.

Ули Хенессу предъявили обвинения / Фото: dierotenfans.net

Адвокатам Хенесса предоставлен месяц на  подготовку ответа на обвинения. По истечению этого срока суд будет решать вопрос о начале процесса, пишет Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Хенесс стал фигурантом расследования дела о неуплате налогов из-за незадекларированного банковского счета в Швейцарии, который, по мнению следствия, использовался для ухода от выплат государству.

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По данным СМИ, задолженность Хенесса по налогам составляет несколько миллионов евро.

Как известно, 61-летний Хенесс собирался приостановить работу в должности президента «Баварии» на период расследования, однако в мае 2013 года совет директоров клуба единогласно попросил президента остаться на своем посту.

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