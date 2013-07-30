Колесников отпустит своих тренеров в сборную Украины по хоккею

Хоккейный клуб "Донбасс" дал свое согласие на привлечение к работе в качестве главного тренера национальной сборной Украины наставника команды Андрея Назарова, а также главного тренера молодежной команды клуба "Молодая Гвардия" Александра Годынюка в качестве ассистента главного тренера национальной сборной команды Украины.

Как сообщается в официальном заявлении клуба, "Донбасс" всегда пристально следил за выступлениями национальной сборной и делал все от клуба зависящее для улучшения результатов главной команды страны и выполнения поставленных задач.

В клубе также напомнили, что в сезоне 2013/14 основу национальной сборной Украины будут составлять игроки "Донбасса" и "Молодой Гвардии".

Как сообщал УНИАН, 29 июля руководство Федерации хоккея Украины обратилось в ХК "Донбасс" с письмом, в котором просило разрешить привлечь тренеров Назарова и Годынюка к работе с национальной командой Украины.