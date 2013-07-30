«Шахтер» считают самым популярным футбольным клубом Украины - опрос

Донецкий "Шахтер" является самым успешным и популярным клубом страны. Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования общественного мнения населения Украины относительно футбольных предпочтений украинцев, проведенного компанией Research & Branding Group.

Так, согласно результатам опроса, более половины жителей Украины (54%) считают, что на сегодняшний день наиболее успешным футбольным клубом страны является донецкий «Шахтер» (в том числе так считают 52% болельщиков «Динамо» и 93% болельщиков «Шахтера»).

13% опрошенных в качестве достигшего наибольших успехов футбольного клуба Украины назвали киевское «Динамо» (среди болельщиков «Динамо» таких 34%), а 4% – харьковский «Металлист» (среди болельщиков «Металлиста» таких 12%).

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Более половины украинцев - 52% - считают на сегодняшний день самым популярным футбольным клубом страны донецкий «Шахтер», 17% считают таковым киевское «Динамо», 3% – харьковский «Металлист» и 1% - днепропетровский «Днепр».

Кроме того, 17% опрошенных назвали донецкий «Шахтер» «клубом №1 Восточной Европы». Далее следуют санкт-петербургский «Зенит» (4%), киевское «Динамо» (3%), а также набравшие по 1% московский «Спартак» и харьковский «Металлист».

*** Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей население страны старше 16 лет по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 9000 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет 2%.