Донецкий «Металлург» подал заявку на Лигу Европы

14:53, 30 июля 2013
Спорт
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Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) заявил 27 игроков команды на матчи квалификационного раунда Лиги Европы.

заявка уже подтверждена УЕФА / Фото : s-friends.org.ua

Как сообщает официальный сайт клуба, данная заявка уже подтверждена УЕФА.

В состав попали: вратари Александр Бандура, Юрий Панькив, Антон Яшков; защитники Артем Барановский, Вячеслав Чечер, Владимир Полевой, Николай Морозюк, Александр Насонов, Даррен О'Ди, Денис Голайдо; полузащитники: Карлен Мкртчян, Грегори Нельсон, Джордже Лазич, Ричард Данило, Константинос Макридис, Алешандре, Жозе Соарес, Велизар Димитров, Руслан Мамутов, Евгений Трояновский, Василий Прийма, Сергей Ателькин; нападающие Жуниор Мораес, Даниэль, Ясин Хамид, Максим Дегтярев, Роман Дебелко.

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Как сообщал УНИАН, донецкий "Металлург" начнет выступления в Лиге Европы сезона 2013/14 в третьем отборочном раунде. Первый матч с командой "Кукес" (Албания) подопечные Юрия Максимова проведут 1 августа.

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