Донецкий «Металлург» подал заявку на Лигу Европы

Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) заявил 27 игроков команды на матчи квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт клуба, данная заявка уже подтверждена УЕФА. В состав попали: вратари Александр Бандура, Юрий Панькив, Антон Яшков; защитники Артем Барановский, Вячеслав Чечер, Владимир Полевой, Николай Морозюк, Александр Насонов, Даррен О'Ди, Денис Голайдо; полузащитники: Карлен Мкртчян, Грегори Нельсон, Джордже Лазич, Ричард Данило, Константинос Макридис, Алешандре, Жозе Соарес, Велизар Димитров, Руслан Мамутов, Евгений Трояновский, Василий Прийма, Сергей Ателькин; нападающие Жуниор Мораес, Даниэль, Ясин Хамид, Максим Дегтярев, Роман Дебелко. По теме: "Металлист" намерен играть в ЛЧ с тремя вратарями и двумя нападающими Как сообщал УНИАН, донецкий "Металлург" начнет выступления в Лиге Европы сезона 2013/14 в третьем отборочном раунде. Первый матч с командой "Кукес" (Албания) подопечные Юрия Максимова проведут 1 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter