"Шахтер" установил рекорд по продаже абонементов

06:52, 30 июля 2013
Спорт
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ФК "Шахтер" завершил кампанию по продаже абонементов на домашние матчи в сезоне-2013/14 с рекордным показателем среди всех футбольных клубов Восточной Европы.

Согласно заявлению на официальном сайте клуба, всего было реализовано 27 тысяч сезонных пропусков, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Теперь обладателям абонементов принадлежит 52% мест на "Донбасс Арене".

В 2009-м году были реализованы 17 тысяч абонементов на новый стадион. В последующие два сезона продажи составили 23 и 25 тысяч соответственно.

Несмотря на официальное завершение кампании, болельщики все еще ​​могут приобрести абонемент на текущий сезон в кассах «Донбасс Арены», отмечает пресс-служба.

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