"Шахтер" установил рекорд по продаже абонементов
06:52, 30 июля 2013Спорт
1131
ФК "Шахтер" завершил кампанию по продаже абонементов на домашние матчи в сезоне-2013/14 с рекордным показателем среди всех футбольных клубов Восточной Европы.
Согласно заявлению на официальном сайте клуба, всего было реализовано 27 тысяч сезонных пропусков, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Теперь обладателям абонементов принадлежит 52% мест на "Донбасс Арене".
В 2009-м году были реализованы 17 тысяч абонементов на новый стадион. В последующие два сезона продажи составили 23 и 25 тысяч соответственно.
Несмотря на официальное завершение кампании, болельщики все еще могут приобрести абонемент на текущий сезон в кассах «Донбасс Арены», отмечает пресс-служба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter