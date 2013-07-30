"Шахтер" установил рекорд по продаже абонементов

Согласно заявлению на официальном сайте клуба, всего было реализовано 27 тысяч сезонных пропусков, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Теперь обладателям абонементов принадлежит 52% мест на "Донбасс Арене".

В 2009-м году были реализованы 17 тысяч абонементов на новый стадион. В последующие два сезона продажи составили 23 и 25 тысяч соответственно.

Несмотря на официальное завершение кампании, болельщики все еще ​​могут приобрести абонемент на текущий сезон в кассах «Донбасс Арены», отмечает пресс-служба.